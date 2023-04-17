Стало известно, ожидается ли снижение цен на куриные яйца и мясо в Украине.

Об этом сообщил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время эфира марафона "Единые новости".

Да, снижение цен коснулось куриных яиц, но очень сильно подорожала свинина, кроме нее молочная продукция и мука.

Как заявил Высоцкий, если сравнивать с 2022 годом, в Украине сильно прибавили в цене яйца, свинина и молочные продукты. При этом куриные яйца побили рекорд удорожания, а все это произошло несколько причин: разрешение птицефабрик, энергетический кризис и инфляция.

Данные Минагрополитики утверждают, что ценники на яйца уже снизились на 7%, а уже ближе к концу весны начнут падать цены на другие продукты, в частности мясо.

"Свинина подорожала на 30-35%. Мука - меньше, чем на 10%. Молочные продукты - до 10%. После Пасхи мы ожидаем определенное удешевление продуктов. В последнюю неделю цена на яйца уже упала на 7%, и эта тенденция будет продолжаться. Падение цены на мясо не будет сильным – на 5-7% ближе к концу весны", - отметил Высоцкий.

Затем цены на мясо птицы и яйца могут снизиться. Это все потому, что в Украине восстанавливается птицеводство, и это повлияет на стабилизацию цен.

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