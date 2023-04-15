У багатьох країнах можна нарватися на фальшиві гроші, які можуть підсунути при купівлі товару готівкою. Іноді фальшивки трапляються у центрах обміну валют. Серед усіх іноземних валют в Україні найчастіше виявляють долари США, але підробляють і гривні. Про це повідомили в НБУ та розповіли, які купюри підробляють найчастіше.

Так, українцям варто бути обережними, коли їм у обмінниках дають купюри у 100 доларів. Їх підробляють у 76% випадків від загальної кількості вилучених підроблених банкнот. До того ж, потрібно перевіряти і купюру в 50 доларів – їх підробляли у 23% випадків.

Щодо національної валюти, то гривню 2022 року найчастіше підробляли купюри старого образу – випущені до 2015 року. Найпопулярнішою є підробка купюр у 500 грн – 39% від загальної кількості вилучених підробок.

Як розповіли в Нацбанку, у разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот українці можуть звертатися до банків. Вони передадуть підозрілі банкноти регулятору для проведення досліджень.

При цьому підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Причина – такі гроші є недійсними, а їхній обмін на справжні фактично легітимізує фальшивки.

Нагадаємо, українка висміяла донати на ЗСУ, знайшовши незвичайне виправдання.

Також повідомлялося про мобілізацію українців без підготовки: нову заборону хочуть запровадити після скандалів.

Крім того, Politeka.net писала про нове травневе свято, яке просять ввести в Україні.