Украинцам рассказали, ожидать ли дефицита фруктов в Украине и что будет с ценами.

В Украине за 2022 год подорожали все категории продуктов. Популярные овощи бьют ценовые рекорды и в 2023 году, да и стоимость фруктов тоже остается не очень приятной для кошельков украинцев. Летом не ожидается дефицит этих товаров, но эксперты предупреждают, что цены не обрадуют украинцев даже в этот период.

Об этом в комментарии для "РБК-Украина" рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за год выросли на 33%, но это, к сожалению еще не предел. Из-за вторжения россии, украинцы в прошлом году остались без мелитопольской черешни и херсонских арбузов. В этом году они понемногу будут попадать на рынки Украины, но их стоимость будет "кусаться". При этом сезон черешни в этом году сдвинется на начало мая. Продавцы начнут торговать как отечественной ягодой, так и импортной.

Максим Гопко также отметил, что производители клубники могут столкнуться с повышением производственных затрат из-за неблагоприятной погоды. Потому и цена на эту ягоду станет выше.

К тому же, из-за дождей сезон клубники в Украине, вероятно, начнется позже - всегда ранние сорта ягоды в Украине появлялись в продаже в начале мая. Польша как один из крупнейших импортеров клубники в Украину также опасается этого.

О цене арбузов сейчас рано говорить, но можно точно сказать одно - из-за того, что выросли затраты на производство, цена не будет маленькой.

Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.

Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".