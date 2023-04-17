В Украине за 2022 год подорожали все категории продуктов. Популярные овощи бьют ценовые рекорды и в 2023 году, да и стоимость фруктов тоже остается не очень приятной для кошельков украинцев. Летом не ожидается дефицит этих товаров, но эксперты предупреждают, что цены не обрадуют украинцев даже в этот период.
Об этом в комментарии для "РБК-Украина" рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за год выросли на 33%, но это, к сожалению еще не предел. Из-за вторжения россии, украинцы в прошлом году остались без мелитопольской черешни и херсонских арбузов. В этом году они понемногу будут попадать на рынки Украины, но их стоимость будет "кусаться". При этом сезон черешни в этом году сдвинется на начало мая. Продавцы начнут торговать как отечественной ягодой, так и импортной.
Максим Гопко также отметил, что производители клубники могут столкнуться с повышением производственных затрат из-за неблагоприятной погоды. Потому и цена на эту ягоду станет выше.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Был весь в крови: подростки под Киевом едва не убили ребенка и сняли все на видео
"Это шаг отчаяния": в Бахмуте заметили нечто очень странное
Шоптенко из "Танців з зірками" показала сына, у которого проблемы в Европе: "Мы все..."
Им было всего 17 и 18 лет: Виталий Ким сообщил о большой трагедии на праздник, подробности и кадры
К тому же, из-за дождей сезон клубники в Украине, вероятно, начнется позже - всегда ранние сорта ягоды в Украине появлялись в продаже в начале мая. Польша как один из крупнейших импортеров клубники в Украину также опасается этого.
О цене арбузов сейчас рано говорить, но можно точно сказать одно - из-за того, что выросли затраты на производство, цена не будет маленькой.
Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой.
Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.
Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".