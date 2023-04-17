Безвозмездно украинцы могут получить стиральную машину, одежду разных торговых марок, велосипеды, мотоцикл и другое имущество.

Речь идет о безоплатной передаче 4 велосипедов, 318 единиц одежды разных торговых марок, стиральной машине «LG F2WN4S6S0», тренажере «Life Fitness Hammer Strenght», 300 единиц поворотных механизмов, 938 единиц комплектующих к компьютеру, пишет Politeka.net со ссылкой на Министерство юстиции.

«Бесплатно передаем вместе с OpenMarket – СЕТАМ и Государственной исполнительной службой стиральную машину, тренажер, велосипеды, мотоцикл, одежду разных торговых марок и другое имущество», – говорится в сообщении.

Заявку необходимо подать до 13 мая 2023 года. Заявку на получение мотоцикла SPARK тоже нужно подать до 13 мая.

Получить это имущество могут военные формирования, учреждения здравоохранения, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи и другие.

Для того чтобы получить безвозмездную передачу военным частям нужно контактировать с областными военными комиссариатами и соответствующими областными, районными государственными администрациями или исполнительными органами соответствующих местных советов.

Эти субъекты, как отмечают в Минюсте, готовят внутренние документы для изъятия имущества (наряд);

После этого, при передаче имущества, составляется трехсторонний акт об изъятии имущества, сторонами которого является ГП «СЕТАМ», соответствующий комиссариат и принимающее имущество (определенное в наряде).

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