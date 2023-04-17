Семьи погибших военных имеют право на выплату в размере 15 млн грн (она выплачивается в течение 40 месяцев).

Об этом стало известно из постановления Кабмина №168.

Относительно детей военных - они имеют право на пенсию из-за потери кормильца. Такое право предоставляется родителям и женам полглии в случае, если они нетрудоспособны.

Выплата в размере 15 млн грн разделится между супругой (супругом в случае гибели военной), детьми и родителями. Еще примерно 13 тыс. грн выплачивается в качестве пособия на погребение (равное пятым прожиточным минимумам).

После обращения за выплатой в первую очередь можно получить 20% от суммы (это 3 млн грн). Остальные 12 млн будут выплачены в течение 40 месяцев. Относительно пенсии ее размер составляет 70% зарплаты погибшего военного. В случае, если у него двое детей и будут назначены две пенсии, то размер каждой будет составлять по 50%.

Отмечается, что право на пенсию в связи с потерей кормильца наступает независимо от продолжительности службы военного. Размер пенсии не может быть меньше двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных. Это 4186 грн.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.