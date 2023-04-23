Только за март 2023 года стоимость выросла почти на 5% по сравнению с прошлым годом.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Так, в марте стоимость "коммуналки" выросла в целом на 4,6%. Больше всего подорожало содержание и ремонт жилья - на 22,9%, стоимость услуг по уборке мусора выросла на 17%, стоимость водоснабжения на 1,6%, услуги по управлению многоквартирными домами на 1,5%, канализация - на 1,2%, горячая вода отопление на 0,2%.

Не изменилась стоимость электроэнергии, газ, по данным, даже подешевел на 0,4%.

По сравнению с мартом 2023 года и февралем этого же года за месяц стоимость компуслуг снизилась на 0,1%.

Некоторые услуги прибавили в цене, например, содержание и ремонт жилья на 0,4%, уборка мусора на 2,8%.

Через месяц не выросли в цене водоснабжение, канализация, электроэнергия, газ, горячая вода, отопление.

"Говорили, что во время войны не будут поднимать тарифы!",

"а чем платить, объясните?! зарплаты не повышают, зато цены на продукты питания и коммунальные услуги растут в геометрической прогрессии",

"А о каких коммунальных может идти речь во время войны вообще? Как права ограничивать так у них война, а как коммуналку повышать то войны нет",

Напомним, о штрафе почти 70 тысяч: украинцам усилят наказание за распространенное нарушение.

Как сообщала Politeka, в известных магазинах торговали гуманитаркой.

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