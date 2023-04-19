В Украине, в Сумской области, продают дом за небольшие деньги.

Как сообщает Politeka.net, продавец дома сообщил, что готов продать недвижимость за двадцать тысяч гривен.

Объявление появилось на сайте продаж "ОЛХ".

Хозяин дома также добавил, что вместе с домом он продает и сад.

Участок размером в шесть соток находится недалеко от остановке Б.Комисаров.

Продавец добавил, что на территории есть вода ,свет , огород на зиму вспахан. В доме есть больше комнаты. Кроме того, сообщается, что в доме есть мебель и собственная котельная. Общая площадь дома 40 кв. метров.

Также автор объявление добавил, что это не окончательная цена - потому торг уместен. Если у вас возникли вопросы - продавец обещает ответить на них по телефону.

К слову, после начала вторжения рф цены на недвижимость в Украине изменились. В частности, сейчас продается дом в Черниговской области, селе Скороходове, Прилуцького района за смешные деньги. Объявление появилось на сайте OLX.

Автор объявления сообщил, что продается дом за 250 долларов с участком под дачу 39.5 квадратных метров. На участке есть два огорода, около 30 соток.

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