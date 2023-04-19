Как сообщает Politeka.net, продавец дома сообщил, что готов продать недвижимость за двадцать тысяч гривен.
Объявление появилось на сайте продаж "ОЛХ".
Хозяин дома также добавил, что вместе с домом он продает и сад.
Участок размером в шесть соток находится недалеко от остановке Б.Комисаров.
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Продавец добавил, что на территории есть вода ,свет , огород на зиму вспахан. В доме есть больше комнаты. Кроме того, сообщается, что в доме есть мебель и собственная котельная. Общая площадь дома 40 кв. метров.
Также автор объявление добавил, что это не окончательная цена - потому торг уместен. Если у вас возникли вопросы - продавец обещает ответить на них по телефону.
К слову, после начала вторжения рф цены на недвижимость в Украине изменились. В частности, сейчас продается дом в Черниговской области, селе Скороходове, Прилуцького района за смешные деньги. Объявление появилось на сайте OLX.
Автор объявления сообщил, что продается дом за 250 долларов с участком под дачу 39.5 квадратных метров. На участке есть два огорода, около 30 соток.
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