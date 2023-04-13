Как сообщает Politeka.net, объявление разместили на "ОЛХ". Здание находится в Смелянском районе Черкасской области в Богуново.
Продавец разместил объявление о продаже дома за 50 тысяч гривен.
Владелец 2-комнатного дома сообщил, что дом имеет 46 квадратных метров, сарай, также есть отдельный вход в погреб "с шеей", колодец, сад и огород площадью 0,560 гектара.
Огромным плюсом является то, что рядом находится лес, где всегда в сезоне есть много грибов.
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Продавец сообщает, что рядом с домом есть пруд. Территория идеально подойдет для пасеки.
Сообщается, что продажей занимается частное лицо, не агенство.
Раньше мы писали, что в Украине продают дом за десять тысяч гривен.
В объявлении автор сообщил, что продает дачу в Днепропетровской области, в городе Никополе в садовом обществе Славутич.
Автор сообщает, что на участке целых 4 сотки огорода есть техническая вода, проведено электричество. домик три в четыре.
Общая площадь одноэтажного дома составляет 12 квадратных метров.
В доме есть две комнаты. Судя по фото, в доме есть большой чердак.
О наличии мебели, удобств автор не сообщил.
Напомним, деньги на руки никто не даст: подписан закон о компенсации за разрушенное жилье, на что рассчитывать.
Кроме того, сообщалось, что дом с огромным участком за 700 долларов: где в Украине самое дешевое жилье.
Также Politeka.net писала, что "коммунальщики" активизировались: украинцев требуют заплатить несуществующий долг за отопление .