Сообщается, что после праздников супермаркеты обновили цены на продукты.

Как сообщают аналитики на сайте "Минфин", зимой цена помидоров доходила до 250 гривен за килограмм.

Но сейчас ситуация стабилизировалась и ценники начинают сползать вниз.

По состоянию на 18 апреля красные помидоры в продаются по 109, 88 гривны за килограмм. Среднемесячная цена в марте была выше, а именно 116,01 гривны за килограмм.

Розовые помидоры подешевели значительно - в марте их стоимость была 180,09 гривны до 132,08 гривны за килограмм сейчас.

Ценник упал сразу на 48 гривен за кг.

Помидоры сливка стали более доступны для украинцев.

Ценник в супермаркетах составляет 153,43 гривны за килограмм, а это дешевле, чем месяцем ранее, когда цена за килограмм была 155,09 гривны.

К слову, ранее сообщалось, что исходя из данных Минагрополитики , ценники на яйца также снизились - на 7%, а уже ближе к концу весны начнут падать цены на другие продукты, в частности мясо. Цены на мясо птицы также в ближайшее время может снизиться.

Это все потому, что в Украине восстанавливается птицеводство, и это повлияет на стабилизацию цен.

Напомним также, что фальшивые гривны и доллары захлестнули Украину: НБУ предупредил, какие купюры подделывают чаще всего.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.

Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".