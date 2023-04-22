Украинцев просят не нести искусственные цветы на кладбища в поминальные дни.

Накануне поминальных дней в Украине массово появляются в продаже искусственные пластиковые цветы и венки.

Украинцы скупают их на могилы своих родственников, но такая "традиция" представляет большую опасность для окружающей среды, сообщает "Экополитика".

Цветы из пластика загрязняют не только воздух, а и грунтовые воды и даже почву.

"Эта продукция опасна гораздо больше, чем обычные пластиковые бутылки, потому что те хотя бы подвергаются переработке, а искусственные цветы и венки — нет", - говорит начальник управления охраны окружающей среды департамента экологической политики горсовета Ярослав Крысько.

Украинцы в соцсетях также просят не приносить на кладбище искусственные цветы.

"Очень хочу, чтобы поминальные дни в Украине проходили без этого искусственного хлама. Благо, все больше людей осознает угрозу и отказывается от букетиков, которые приносят столько вреда всему живому. Люди, пожалуйста, не тяните этот хлам на кладбище! Цветы должны быть живыми",

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"У нас дома в Хмельницкой области, священник запретил на кладбище сносить искусственные цветы, кладбище преобразилось, на могилах чисто, растут живые цветы, приносят живые цветы, хоронят покойного также с живыми цветами" - пишут в сети.

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