Многие благотворительные организации представляют финансовую помощь для украинцев. Среди них Международная организация Dorcas. Но деньги готовы выплачивать лишь определенной категории украинцев. Об этом более детально сообщило профильное издание "На Пенсії".

Так, на денежные выплаты могут претендовать уязвимые категории украинцев бежавших от войны. Денежную помощь готовы выплачивать переселенцам в Запорожской и Закарпатской областях Украины.

Средства выплачиваются единовременно за три месяца на каждого члена семьи сразу. В целом платят 6600 гривен на одного украинца. Деньги поступают в любое отделение "Укрпочты" и передаются каждому в наличной форме.

В Запорожской области для украинцев существуют такие условия регистрации на помощь: есть справка ВПЛ; прошло более 3 месяцев после последней выплаты финансовой помощи от международных организаций и у кого-то в семье есть категория уязвимости.

В Закарпатской области помощь выплачивают тем украинцам, у которых прошел месяц с момента последней выплаты от других международных гуманитарных организаций. Кроме того есть еще одно условие – нужно иметь хоть одну из уязвимостей.

Помощь дают таким уязвимым категориям украинцев: многодетным семьем, инвалидам, матерям-одиночкам, если в семье проживают дети до трех лет, людям с тяжелыми хроничными болезнями и беременным женщинам, а также пожилым людям от 60 лет.

Напомним, в ПФУ сообщили, что финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот в марте этого года завершено.

Как Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.