В Украине готовится повышение тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

Бюджетные расходы идут на военные нужды, помощь западных партнеров ограничена, поэтому среди вариантов – повышение цен на электроэнергию , сообщил глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус.

Издание " Форбс " сообщает, ссылаясь на руководителя одной из энергетических компаний, что готовится повышение тарифа для населения с 1,44-1,68 грн/кВт-ч до 2,88 грн/кВт-ч, а цены на электричество для бизнеса – с 3,3 грн/кВт до 4,5 грн/кВт. То есть на тарифы электроэнергию вырастут для населения вдвое, а для бизнеса на треть.

Повышение тарифа на электроэнергию для населения даст дополнительно 39 млрд грн тарифной выручки, что позволит сбалансировать "Энергоатом" и тепловую генерацию.

"Повышение до 2,88 грн за кВт-ч позволит энергокомпаниям выйти в ноль, и этого хватит на ремонтную кампанию", – сообщили "Форбсу" в Минэнерго.

Среди вариантов - разбивка по уровню потребления на потребляющих более 1000 кВт будут платить рыночный тариф, все остальные снижены.

За этот вариант якобы выступают Министерство энергетики и НКРЭКУ, рассказал руководитель энергетической компании.

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