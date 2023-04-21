В Украине введено военное положение, поэтому на период его действия могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина.
По словам адвоката Марины Бекало, такие ограничения должны быть предусмотрены специальным законодательством, передает "ТСН".
На данный момент таких законопроектов не зарегистрировано, и вступительная кампания в некоторых ВУЗах уже началась.
Как говорит адвокат, чтобы прекратить злоупотребление военнообязанными правом на отсрочку, нужно ужесточить правила военного учета, который должны вести учебные заведения еще на этапе поступления в заведение, а также усилить вступительные требования для абитуриентов.
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Мнения украинцев относительно вероятного запрета поступать мужчинам в университеты разделились:
"Непременно будет наша победа и обязательно будет отмена военного положения. А сейчас в стране война, еще рано расслабляться и впереди еще долгий путь как до победы так и после победы. Однако последствия реализации вот такого «планирования» увеличения мобресурса за счет студенчества наступят впоследствии, через несколько лет и будут не менее катастрофическими от войны",
"Это кто дал такое право, позабирайте мажоров из ,,бугра, и в защиту Украины, учиться надо",
"А может, всех мужчин депутатов на войну, они не нужны во время военного положения (особенно новые р*** и), а 18 летних не трогайте - дети еще жизни не видели...",
"Ну и правильно!!! Пришла беда значит ту беду надо выгонять всем вместе! А то половина быков пошли учиться, а вторая половина сидит в Польше! те кто сейчас на фронте настоящие ГЕРОИ, которые никого и ничего не боятся!", – пишут украинцы в комментариях.
Напомним, ранее сообщалось, какие приговоры получают уклонять от мобилизации.
Также стало известно, что украинским мужчинам готовятся "упростить" медосмотр: "теперь не только в военкомате...".
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