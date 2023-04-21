Адвокат рассказала, будет ли законным запрет мужчинам поступать в университеты во время военного положения.

В Украине введено военное положение, поэтому на период его действия могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина.

По словам адвоката Марины Бекало, такие ограничения должны быть предусмотрены специальным законодательством, передает "ТСН".

На данный момент таких законопроектов не зарегистрировано, и вступительная кампания в некоторых ВУЗах уже началась.

Как говорит адвокат, чтобы прекратить злоупотребление военнообязанными правом на отсрочку, нужно ужесточить правила военного учета, который должны вести учебные заведения еще на этапе поступления в заведение, а также усилить вступительные требования для абитуриентов.

Мнения украинцев относительно вероятного запрета поступать мужчинам в университеты разделились:

"Непременно будет наша победа и обязательно будет отмена военного положения. А сейчас в стране война, еще рано расслабляться и впереди еще долгий путь как до победы так и после победы. Однако последствия реализации вот такого «планирования» увеличения мобресурса за счет студенчества наступят впоследствии, через несколько лет и будут не менее катастрофическими от войны",

"Это кто дал такое право, позабирайте мажоров из ,,бугра, и в защиту Украины, учиться надо",

"А может, всех мужчин депутатов на войну, они не нужны во время военного положения (особенно новые р*** и), а 18 летних не трогайте - дети еще жизни не видели...",

"Ну и правильно!!! Пришла беда значит ту беду надо выгонять всем вместе! А то половина быков пошли учиться, а вторая половина сидит в Польше! те кто сейчас на фронте настоящие ГЕРОИ, которые никого и ничего не боятся!", – пишут украинцы в комментариях.