Так, цены на курятину снова обновились, пишет Politeka.net.
Например, куриные бедра, которые в марте продавали по 104,47 грн/кг, доступны по 107,95 грн/кг.
Куриные голени, в соответствии с данными портала Минфин, в прошлом месяце реализовали по 74,90 грн/кг. Во второй половине апреля средняя цена такова – 74,95 грн/кг.
А вот куриное филе значительно подорожало с 141,70 грн/кг до 143,60 грн/кг.
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Также стали известны цены на яйца после Пасхи.
Так, средняя цена на яйца «Квочка» сегодня составляет – 66,99 грн. Среднемесячные цены в марте были – 72,06 грн.
Средняя цена десятка яиц «Ясенсвит» – 74,12. В марте среднемесячный ценник был – 74,07 грн.
Добавим, на ситуацию с курятиной повлияли множество факторов. Так, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников отмечал, что среди них – подорожание горючего и электроэнергии, увеличение логистических затрат, а также последствия курсовой политики.
Эксперты надеются, что ситуация в экономике все же будет улучшаться.
«Рост цен был связан с резким снижением предложения на рынке и тем, что к моменту получения помощи от партнеров Нацбанку приходилось финансировать госбюджет, что привело к всплеску инфляции и девальвации. В этом году ситуация более стабильная.
Ожидать резкого понижения инфляции не стоит», - цитирует AgroNews старшего экономиста CASE Украина Владимира Дубровского.
Напомним, что в Украине в это время цены на лук бьют все рекорды – сколько приходится платить.
Также сообщалось, что цена на незаменимый продукт скоро достигнет нового рекорда.
Кроме того, Politeka.net писала, что популярные молочные продукты взлетят в цене.