Ціни на звичайні продукти, які раніше були на столі кожного українця, продовжують бити рекорди.

Однак, захмарні цінники на томати, огірки, банани ще можна пережити, але рекордне подорожчання моркви та цибулі стали для українців справжнім шоком, пише Politeka.net.

Звичайні овочі, якими славиться українська земля, перетворилися на елементи розкоші. Причину цього пояснив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Так, за його словами, у моркви та цибулі така сама доля, як у гречки.

«Коли ціна висока, то всі починають їх сіяти. Коли ціна провалюється, – всі припиняють сіяти. Через те, що спостерігається дефіцит, ціна знову злітає. І ось такі гойдалки з цими продуктами постійно відбуваються», - цитує Сольського видання «Главком».

Міністр запевняє, що подібні «гойдалки» можна спостерігати не тільки в Україні.

Що ж до цін на цибулю, то на них вплинув і той фактор, що її багато було втрачено в Херсоні і Миколаєві.

Додамо, що експерти прогнозують, що ціни на цибулю впадуть вже весною. Так, ціна цибулі почне знижуватись, коли почнуть збирати новий врожай – через місяць.

Наразі ті області, які раніше не спеціалізувались на вирощуванні цибулі, сьогодні переходять на її вирощування.

Втім, чекати того, що ціна буде такою, як минулого року не варто.

У то йже час інщі спеціалісти не виключають, що улітку ціна цибулі може сягнути 100 гривень за кілограм.

«Зростання буде до червня, коли почне приходити суха українська цибуля. Але до цього часу ми зможемо побачити цибулю і по 100 гривень за кілограм», - спрогнозував експерт Олег Пендзин.

Нагадаємо, популярний овоч рекордно впав у ціні.

Також Politeka писала, що оновлені ціни на "стратегічні" продукти вдарять по гаманцях.

Крім того, повідомлялось, що вартість популярного продукту на Великдень відчутно зросла.