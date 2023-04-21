Украинцам напомнили о важной процедуре, которую нужно делать регулярно, если у вас в доме установлен газовый котел.

Техническое обслуживание газовых котлов нужно проводить ежегодно, иначе ремонт обойдется в круглую сумму.

Как сообщает "Обозреватель", ежегодное техническое обслуживание обойдется примерно в 250-500 гривен, в то время как ремонт будет стоить уже от 400 до 1200 грн.

Если не осуществлять регулярную проверку, может понадобиться промывка котла., она стоит около 400–600 гривен. Цена зависит от ряда факторов, а особенно от возраста системы, количества радиаторов, а от места, где живете - в городах выйдет дороже.

Специалисты рекомендуют производить регулярное обслуживание котла - это сэкономит ваши деньги.

Ранее в Минэнерго также напомнили, что российские атаки привели к масштабным разрушениям объектов энергетической инфраструктуры. Для их восстановления необходимы миллиарды.

Сейчас в Украине при условии потребления до 250 кВт*ч за каждый кВт*ч украинцы в месяц платят 1,44 гривен. Если украинец использует в месяц больше 250 кВт*ч придется оплатить больше - 1,68 гривен.

Стоит отметить, что ранее в правительстве говорили о планах увеличить тариф на электроэнергию примерно до 2,43 грн за кВт*час.

Напомним, тарифы на свет для украинцев хотят пересмотреть.

Как Politeka сообщала, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.