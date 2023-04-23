Однако сохранится льготная цена в 1,44 грн за кВт*час при потреблении до 250 кВт*час в месяц.

Об этом заявил глава Нацкомиссии, Константин Ущаповский, передает "Радио Свобода".

Один из вариантов, по его словам - это установление тарифов на уровне от 2 гривен 40–80 копеек за киловатт-час при сохранении тарифа 1,44 грн/кВт-час, для месячного потребления до 250 кВт-час.

Ущаповский добавил, что повышать тарифы для населения до рыночного уровня не будут, сейчас он составляет примерно 6,2 грн/кВт-час.

К слову, действие нынешних тарифов для населения на уровне 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч заканчивается с 1 мая.

В среднем семья, по данным Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, потребляет в месяц около 165 кВт*ч, с сегодняшним тарифом это около 237,6 грн в месяц.

Однако после вероятного удорожания платежка за электроэнергию может увеличиться до 379,5-412,5 грн.

Семья имеющим субсидии вместе с тарифов увеличат и размер пособия.

К слову, ранее сообщалось, что бюджетные расходы идут на военные нужды, помощь западных партнеров ограничена, поэтому среди вариантов – повышение цен на электроэнергию для населения, говорит глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус.

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