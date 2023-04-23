В Украине готовятся увеличить тарифы на электроэнергию.
Один из вариантов, по его словам - это установление тарифов на уровне от 2 гривен 40–80 копеек за киловатт-час при сохранении тарифа 1,44 грн/кВт-час, для месячного потребления до 250 кВт-час, заявил глава Нацкомиссии, Константин Ущаповский, передает "Радио Свобода".
Ущаповский добавил, что повышать тарифы для населения до рыночного уровня не будут, сейчас он составляет примерно 6,2 грн/кВт-час.
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Украинцы отреагировали на такой вариант повышения тарифа на электроэнергию:
"Ціни піднімати значить можна і це актуально під час війни,а заробітні плати звичайним працюючим ні?! Виходить так?! Чи в нас тільки депутати надриваються?!",
"Не зрозуміло чому населення з пенсіями 2000 грн та мінімальною з/платою повинно відбудовувати енергосистему,а де наші депутати судді прокурори в яких з/плати сотні тисяч гривень і освітлюють вони по 1500 кВ.м. своїх маєтків, цій еліті підвищувати не треба,тільки населенню ?",
"А коли піднімуть мінімальну зарплату? На підвищення зарплати значить мараторій через війну,а на підвищення тарифів для збагачення олігархів- війна не заважає", - скаржаться українці у коментарях.
Напомним, в странницам массово насчитывают "левые" кубы происходящего газа: "Интересно, почему...".
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Кроме того, Politeka.net писала, что в "Нафтогазе" сделали важное объяснение по расчету суммы.