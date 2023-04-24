В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9227, в котором говорится о запрете.

Украинцы массово переходят на употребление ароматизированных табачных изделий.

Сообщается , что согласно статистике в 2019 году электронные сигареты ковал только 1% украинцев, а в 2022 году их было 7% - в основном это молодежь в возрасте до 30 лет.

Для того чтобы остановить рост числа курильщиков, депутаты предлагают запретить оптовую и розничную продажу на территории Украины сигарет с характерным запахом и/или вкусом дыма (это айкосы, "гло" и другие электронные сигареты).

Также хотят запретить сигареты, содержащие вкусо-ароматические добавки, в том числе в фильтре, бумаге, упаковке, капсулах или имеющие любые технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус сигарет, дыма, а также табака для самокруток.

Напомним, Нацполиция сообщила подозрение за махинации с гуманитарной помощью. Двое жителей Тернопольщины заверили украинку, которая сейчас проживает в Польше.

Подозреваемые уверяли, что полученная помощь будет передана на нужды населения.

Когда мужчины получили продукты, средства гигиены, одежду, обувь и лекарственные средства и доставили их людям, нуждающимся в этом, а в собственные гаражи.

Таким образом, фигуранты мошенническим путем завладели имуществом на сумму почти 370 тысяч гривен.

Напомним, о штрафе почти 70 тысяч: украинцам усилят наказание за распространенное нарушение.

Как сообщала Politeka, в известных магазинах торговали гуманитаркой.

Также Politeka писала, что в Украине пустили в продажу фальсифицированные лекарства, сообщили в СБУ подробности.