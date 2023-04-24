Несмотря на очередное удорожание, спрос растет каждый день в условиях острого дефицита предложения местной продукции.

Цены на продукты росли на протяжении всего 2022 года. Рост также продолжился в 2023 году. Популярный овощ начал снова дорожать после некоторого удешевления. Об этом более детально сообщает профильное издание EastFruit.

Речь идет о луке, на который снова возобновился рост цен. Аграрии готовы отгружать лук по 38 – 45 гривен за килограмм. Если сравнить показатель с предыдущей неделей, то цена стала дороже на 10%.

Более того, если сравнить ценовые показатели с аналогичным периодои прошлого года, то лук вырос в цене в 3,7 раза. По прогнозам участников рынка, увеличение цены на лук сохранится до массового поступления в магазины нового урожая.

По данным Минфина, средняя цена репчатого лука сейчас становит 56,94 грн за килограмм. Что касается белого лука, то его в магазинах продают за 88,90 грн. Также в магазинах можно купить синий лук - его в среднем продают за 51,26 гривен.

Такой рост цен не неожиданный, ведь это произошло из-за отсутствия поставок из Херсонской области, которая занимала 35% украинского рынка.

Стоит также подчеркнуть, что в 2023 году не будет импорта из Туркменистана, поскольку ранее эти поставки проходили транзитом через территорию россии.

Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.

Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".