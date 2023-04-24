Супермаркеты в Украине сменили цены на молочку, продукты этой категории еще больше подорожали.

Перед Пасхальной неделей начали расти цены на молочку. Но несмотря на то, что Пасха уже прошла, такие продукты, как сметана молоко и творог не спешат падать в цене. При этом цена отличается в каждом отдельном магазине. Более того, стоимость этих продуктов питания только выросла еще больше. Это следует из данных, которые предоставил Минфин.

Молоко "Простоквашино" 1% в пачке на 900 мл сейчас продают в среднем за 38,11 гривен. То же самое молоко в марте можно было купить дешевле - за 900 мл нужно было заплатить в среднем 38 гривен.

Что касается 900 мл пачки молока "Яготинское" 2,6%, то оно стоит сегодня 40,75 гривен. В марте его можно было купить за 39,04 гривен.

Если взять стоимость сметаны, то Минфин предоставил цены на ТМ "Президент" жирностью 15% и ТМ "Простоквашино" жирностью 20% за 340 г.

Так, сметана "Президент" сейчас стоит в среднем 39,95 гривен, а в марте была цена 39,12 гривен. Тем временем сметана "Простоквашино" жирностью 20% стоит в среднем 46,22 гривен, а месяцем ранее стоимость была 44,45 гривен.

По данным Минфина, творог ТМ "Простоквашино" 9% на 300 г подорожал по всем супермаркетам. Так, за месяц в среднем стоимость этого продукты с 65,56 гривен поднялась до 66,69 грн/кг.

Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.

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