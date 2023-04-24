Перед Пасхальной неделей начали расти цены на молочку. Но несмотря на то, что Пасха уже прошла, такие продукты, как сметана молоко и творог не спешат падать в цене. При этом цена отличается в каждом отдельном магазине. Более того, стоимость этих продуктов питания только выросла еще больше. Это следует из данных, которые предоставил Минфин.
Молоко "Простоквашино" 1% в пачке на 900 мл сейчас продают в среднем за 38,11 гривен. То же самое молоко в марте можно было купить дешевле - за 900 мл нужно было заплатить в среднем 38 гривен.
Что касается 900 мл пачки молока "Яготинское" 2,6%, то оно стоит сегодня 40,75 гривен. В марте его можно было купить за 39,04 гривен.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
"Не могу смириться": Федишин показала последние кадры с погибшим братом
ВСУ получила мощное оружие: эксперт рассказал, что при наступлении может сыграть ключевую роль
Любимица Вакарчука Кристина Соловий рассказала о гибели известного артиста: "Больно сейчас смотреть..."
"Теперь она не сможет иметь детей": казах спас маленькую украинку, над которой издевались русские
Если взять стоимость сметаны, то Минфин предоставил цены на ТМ "Президент" жирностью 15% и ТМ "Простоквашино" жирностью 20% за 340 г.
Так, сметана "Президент" сейчас стоит в среднем 39,95 гривен, а в марте была цена 39,12 гривен. Тем временем сметана "Простоквашино" жирностью 20% стоит в среднем 46,22 гривен, а месяцем ранее стоимость была 44,45 гривен.
По данным Минфина, творог ТМ "Простоквашино" 9% на 300 г подорожал по всем супермаркетам. Так, за месяц в среднем стоимость этого продукты с 65,56 гривен поднялась до 66,69 грн/кг.
Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой.
Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.
Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".