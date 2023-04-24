В Украине можно будет получить новую денежную помощь от благотворительной организации "Eleos". На ее получение имеют право не все категории украинцев. Да и выплачивают ее только во трех регионах Украины. Об этом говорится в сообщении на официальной странице "Eleos" в Facebook.
В частности, выплаты могут получить только украинские женщины, которые проживают в трех регионах Украины - в Киеве, Киевской области и Черниговской области.
В первую очередь денежная помощь предназначена для женщин-переселенок, которые временно поселились в этих регионах. К тому же помощь от организации могут получить также коренные жительницы данных регионов Украины.
Так, украинкам предлагают пройти сначала обучение по созданию собственного бизнесса. Обучение предлагается бесплатное, а после него женщины смогут получить финансовую помощь на развитие собственного дела. Размер такой помощи составляет 2 тысячи евро.
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Прежде всего нужно зарегистрироваться для участия в этой программе и заполнить анкету по таким ссылкам:
- г. Киев: https://forms.gle/Ynn6pzMU26UzLmmQ6
- Киевская область: https://forms.gle/XAchfB4DxaQP3QUbA
- г. Чернигов: https://bit.ly/3GWIIiu.
Приоритет будет предоставляться женщинам, относящимся к социально уязвимым категориям:
безработным; с низким уровнем дохода; тем, кто самостоятельно воспитывает детей; многодетным матерям; тем, что имеют в семье инвалидов и которые являются членами семей погибших.
Нужно успеть заполнить заявку до конца 24 апреля.
Напомним, в ПФУ сообщили, что финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот в марте этого года завершено.
Как Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.
Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.