Взносы должны будут платить и работодатель и работник.

Законопроект предусматривает, что на старте пенсионной реформы обязательные взносы должны делать только работодатели - работник может внести средства добровольно.

Об этом рассказала министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

Как сообщила министерша, на накопительную пенсию нужно будет отчислять до 10% от заработка.

"Средний взнос, который покрывал бы все расходы и "сохранял" средства в их эквиваленте для человека - это не менее 7-10%. Мы предполагаем до 3% обязательных с работодателя. Это немного. Очевидно, что сам работник должен приобщаться своими". средствами, чтобы его вклад был оптимальным, и потом из этого можно было извлечь выгоду", – сообщила Жолнович.

К слову, законопроект о накопительном пенсионном обеспечении (№9212) был зарегистрирован в парламенте 17 апреля, сейчас он прорабатывается в комитете.

Ранее сообщалось, что в Украине был произведен перерасчет пенсионных выплат. Это произошло в апреле. В частности, доплаты должны получить пенсионеры в Украине, которые продолжают работать. Начнут выплачивать новую пенсию только в июне. Однако сообщается, что сразу заплатят за 3 месяца.

Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.

Как Politeka сообщала, кому из украинцев могут упразднить выплаты, подробности постановления.

Также Politeka писала новый вид пенсий в Украине, благотворителем может стать любой.