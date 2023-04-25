Рост связан в первую очередь с неурожайностью в главных странах поставщиков.

В Украине продолжают дорожать продукты питания, что ведет к подорожанию блюд в общепите. К тому же, утренний кофе ударит по карману украинцев. В частности, украинцы часто покупают в магазинах сахар, молоко и кофе, которые в последнее время сильно подорожали. Об этом говорится информация на портале Мinfin.

В частности, за месяц кофе прибавило в цене почти на 20 гривен. Так, за месяц напиток вырос в стоимости с 158 гривен до 177 гривен. Такая цена предлагается за пачку 120 граммов. Отмечается также, что с января по март 2023 года подорожали разные марки кофе-растворимого.

По словам поставщиков кофе, это не последнее подорожание. Так, ожидаются две волны повышения цен: на 30% – весной, на 45-50% – осенью.

Тем временем, владельцы кафе отмечают, что не собираются значительно увеличивать стоимость чашечки кофе.

Стоит отметить, что аналитики economics.novyny пояснили, что рост на кофе связан в первую очередь с неурожайностью в главных-странах поставщиков. Так, неурожай наблюдался в Колумбии и Бразилии.

Например, из-за этого стоимость одного килограмма кофейных зерен сорта арабика выросла в среднем на 30%, а робусты на 19%. В прошлом году кофе выросло на 35-40%.

Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.

Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".