Пересмотр тарифов связан с большой стоимостью обновления энергетической инфраструктуры.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский сообщил , что рассматриваются такие варианты тарифов - это 2,40 и 2,80 гривны за киловатт-часов.

Он добавил, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения открыт, и он связан с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

"Хорошее объяснение-"большая стоимость восстановления", а почему же тогда не повысить пенсии ввиду больших стоимости продуктов, лекарств, одежды и этот список можно продолжать, сколько вы еще будете обдирать людей, пенсионеров?!",

" Не знаю я, кто платить будет, люди без работы, концы с концами не сводят. А как подработка есть, то ее не хватает ни на что. Война эта достала уже всех, да еще тарифами людей доканайте. Душут и душат этих украинцев, издеваются как хотят.Те копейки заработаешь и не знаешь куда их нести, и что первое заплатить, ужас",

"А они спрашивают нас, простые люди, будет ли у нас чем заплатить за тот свет?... В настоящее время народ Украины не живет, а выживает, а им только бы побольше содрать с людей", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев все же повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен.

Как сообщала Politeka, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.

Также Politeka писала, что у украинцев рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.