Время от времени на сайте президента Украины появляются петиции по Гимну Украины.

На сайте президента Украины частенько появляются петиции, которые касаются Гимна Украины. Например, одни авторы петиций выступают с предложением о замене некоторых слов в нем, а другие вовсе пишут новые тексты. За несколько лет на сайте предложено сотни таких петиций, но ни одна не набрала необходимых голосов в размере 25 тысяч.

Несколько дней назад на сайте президента Украины появилась новая петиция об изменении Гимна Украины.

Стоит отметить, что гимн "Ще не вмерла Україна" был впервые публично спет на главной сцене фестиваля "Червона рута", который состоялся в Черновцах 17-24 сентября 1989 года.

Электронная петиция зарегистрирована по номеру №22/189952-эп от 17 апреля 2023 года, автор: Кушнирук Василий Николаевич. Автор петиции предлагает вернуть полный текст заложенный в первом варианте государственного гимна. Из него были вырезаны 3 и 5 куплета.

Так, автор петиции предлагает такой текст Гимна Украины:

Ще не вмерли України ні слава, ні воля.

Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

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Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

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Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє.

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Душу, тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

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А завзяття, праця щира свого ще докаже,

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,

За Карпати відоб'ється, згомонить степами,

України слава стане поміж ворогами.

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Душу, тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

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