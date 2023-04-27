В кукурузе для приготовления попкорна обнаружили вредное вещество – хлорпирифос, применяемый в качестве контактного инсектицида широкого спектра действия, среди симптомов отравления – боль в животе и потеря остроты зрения.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области со ссылкой на систему быстрого реагирования пищевых продуктов и кормов (RASFF), в Украине обнаружили опасный попкорн, завезенный из Испании.

"Справка: хлорпирифос применяют в качестве контактного инсектицида широкого спектра действия, среди симптомов отравления им – боль в животе и потеря остроты зрения", - говорится в сообщении.

Ранее в Ровенской области заявили, что в экспортируемом из Италии рисе превышен уровень Кадмия. Это может привести к повреждению легких, почек, желудочно-кишечного тракта и костей.

Украинцев предупреждают: кадмий, содержащийся в рисе, накапливается в организме и может оказать токсическое действие на почки, костную и дыхательную системы.

Кадмий является канцерогеном и может быть небезопасен для здоровья человека. Выявлено превышение допустимой нормы кадмия в рисе – 0,23 мг/кг, при допустимой норме 0,15 мг/кг.

Напомним, что в Украине в это время цены на лук бьют все рекорды – сколько приходится платить.

Также сообщалось, что цена на незаменимый продукт скоро достигнет нового рекорда.

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