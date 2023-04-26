Сопредседатель ОО «Киевский городской комитет спасения бизнеса» Татьяна Петренко накануне митинга написала новое обращение.
"Всем правоохранителям, полиции, СБУ, полиции диалога, КГГА и подосланным для давления лицам - объясняю: Давить, запугивать и угрожать мне не нужно! Со мной или без, но люди все равно завтра выйдут на митинг, потому что организаторов нет! Есть люди, чей бизнес целенаправленно уничтожает столичные власти - они самоорганизованы! Вы игнорите десятки официальных заявлений о коллаборантах в столичных властях, о предателях и подстрекателях к внутренним протестам, сидящим в КГГА, но угрожаете задержанием и уголовной ответственностью, если люди выходят против осевших таких предателей во власти столицы?", - пишет активистка.
Представители малого бизнеса жалуются, что еще с августа 2022 года некоторые люди из окружения городского головы Киева Кличко активно провоцируют предпринимателей к протестам, и сейчас городские власти сейчас начинают уничтожение работающего бизнеса.
"НЕЛЬЗЯ в период войны оставлять людей бизнеса, работы и заработка! Учитывая ненормальную активность некоторых столичных "деятелей" - прошу правоохранительные органы обеспечить общественный порядок и предупредить возможные попытки этих людей, спровоцировать мирный митинг предпринимателей в угоду агрессору - рф!", - добавила Татьяна Петренко.
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