В Украине значительно изменились цены на популярные овощи. В частности, некоторые подешевели, другие наоборот выросли в цены.

Цены на лук, огурцы и помидоры в последнее время значительно изменились. Вскоре на прилавки поступит сезонная продукция. Аналитик аналитического центра Алексей Кущ в комментарии OBOZREVATEL рассказал, стоит ли ожидать изменения стоимости, когда сезонные овощи поступят в продажу.

По данным Минфина, килограмм красных помидоров сейчас в среднем можно купить за 99,87 грн. Месяцем ранее их продавали дороже: в среднем за 116 грн.

К тому же, в Украине цена на огурцы гладкие значительно снизилась. В частности, на 27 апреля килограмм стоит в среднем 118,65 грн, а в марте их продавали 143,38 грн.

Тем временем килограмм лука репчатого продают в магазинах за 57,54 грн, а месяц назад его можно было купить дешевле за 56,08 грн.

По прогнозам аналитика Алексея Куща, даже после поступления сезонной продукции значительного падения цены на овощи не будет.

Тем временем аналитик Центра исследований продовольствия Павел Мартышев ожидает летнего снижения цен на помидоры и огурцы, когда рынок получит свежую украинскую продукцию. Основные сезонные овощи прибудут в конце мая – начале июня.

Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.

Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".