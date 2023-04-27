Автор видео, которое сегодня появилось в сети, утверждает, что таким образом военные из ТЦК пытались выдать повестку.

На опубликованных кадрах видно, как люди в военной форме, у одного из них был автомат, и документами в руках общаются с мужчиной в гражданской одежде - потом внезапно возникает драка.

Кто первый нанес удар - на видео сложно определить, но можно рассмотреть, как двое мужчин в форме держат гражданского за руки, когда падает на землю - получает один удар ногой в голову.

Как сообщает "ТСН" в пресс-службе Черкасской областной полиции сообщила отреагировала на данный инцидент.

"Данное событие было зарегистрировано. Со стороны полиции была проведена проверка. Есть заявления как от одной стороны, так и от другой. Они рассмотрены и зарегистрированы. В настоящее время собраны все материалы и направлены в Государственное бюро расследований", - говорят в полиции.

В Черкасском областном ТЦК также отреагировали на произошедшее. Там утверждают, что мужчина "вел себя провокационно" и якобы сам начал драку. Также в ТЦК добавили, что на видео якобы вырвано из контекста.

"Гражданин начал оскорблять военнослужащих, угрожать физической расправой и применил физическую силу к одному из военнослужащих. Гражданин был задержан. На место происшествия военнослужащие ТЦК и СП вызвали полицию", – говорится в сообщении ТЦК.

"Это все по безнаказанности. У нас война только для бедных, а все остальные набивают карманы. Если бы отправили ВР и ТЦК в Бахмут, Авдеевку, то война быстро бы закончилась",

"Агов військова прокуратура зверніть увагу на це беззаконня!", - пишут в комментариях украинцы.

Напомним, что командир взвода побил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.