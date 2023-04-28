Цены на столь популярный овощ как морковь поползли вверх из-за сезонного сокращения предложения качественной продукции на фоне повышения закупочной активности оптовых компаний.

Так, оптовые партии моркови поступают в продажу по 33-40грн/кг ($0,90-1,09/кг), сообщают аналитики EastFruit .

И это в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Такой рост цен объясняется сезонным истощением запасов качественной моркови в украинских хозяйствах. Участники рынка жалуются, что оптовые компании все чаще испытывают трудности с приобретением необходимых объемов моркови высокого качества.

Также отмечается, что производители Украины уже продают морковь в среднем в 3 раза дороже, чем в конце апреля прошлого года.

При этом не исключается, что цены на морковь продолжат расти при условии, что спрос будет удерживаться на том же уровне.

Отметим, что, несмотря на рекордный рост цен на некоторые овощи в Украине, их стоимость еще будет расти на треть.

Так, по словам главы ОО "Украинская аграрная ассамблея" Александра Гапона, цены на ранние овощи ежегодно повышаются весной, однако в этом году это усугубляет несколько факторов.

В частности, потеряно 30% территорий, где в том числе выращивались тепличные овощи.

Поэтому, например, помидоры уезжают преимущественно из Израиля и Испании. При этом Турция из-за ужасающего землетрясения ограничила экспорт помидоров и это тоже влияет на их цену.

Тем временем Национальный банк Украины обновил макроэкономический прогноз.

Так, НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2023 год – с 18,7% до 14,8%. Дальше инфляция продолжит замедляться: до 9,6% в 2024 году, до 6% в 2025 году.

Прогноз роста ВВП в 2023 году улучшен с 0,3% до 2,0%, учитывая быстрое восстановление энергетической системы, а также мягкую фискальную политику.

Однако в Нацбанке отметили, что более длительный срок военных действий и их более высокая интенсивность могут оказать существенное негативное влияние на экономическую активность, а также привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий.

Напомним, украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.

Кроме того, сообщалось, что популярные молочные продукты взлетят в цене.