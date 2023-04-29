Военный зашел в салон маршрутки с двумя пакетами в руках и рюкзаком на спине.

Защитник обратился к водителю с просьбой передать деньги позже, из-за того, что руки заняты и достать деньги не может, передает "itvmg".

На что водитель ответил: "Нет, давай сейчас, я вам не доверяю".

Находившаяся в салоне пассажирка описала то, что произошло так:

"Военный поставил свои пакеты, снял рюкзак, достал деньги, заплатил и тихонько сел на задних местах в маршрутке. Привлекли внимание слезы, которые бежали у защитника по щекам почти до самого Дубровицы", - сообщила женщина.

По ее словам, военный ехал домой после второго ранения.

"Он только сказал: "Как так нам не доверять? Мы отдаем свою жизнь, мои ребята еще там, в аду, а он нам не доверяет", – рассказала женщина.

Когда военный доехал до своей остановки, на выходе обратился к водителю.

"Мне не обидно за себя, но, может, ты немного вежливее отнесся к военным".

На водитель снова дерзко ответил: "Ты мне не тыкай, потому что сейчас как тыкну".

Сообщается , что водителю маршрутки вручили повестку. Также известно, что в военкомате хотят, чтобы водитель извинился перед военным.

"То супер что дали повестку, возможно сейчас каждый перевозчик задумается над своим отношением к людям, а тем более к нашим защитникам",

" Молодцы, которые так отреагировали! Наконец, хоть как-то проучить смогут тех, кто так позор относится к нашим Защитникам! Спасибо Вам, Герои!",

" Справедливо",

" Что-то много таких маршрутчиков появилось, что оскорбляют солдат. Для них нужно вручать повестки в то время, пока они доедут до конечной остановки", - пишут в комментариях.

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