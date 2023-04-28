Мобильный оператор «Киевстар» разгневал своих абонентов, люди жалуются на изменение тарифов без предупреждения и исчезновение денег сразу после пополнения.

Один из абонентов «Киевстара» заявил, что его буквально обворовали.

«Обворовывают абонентов. 12 апреля 2023 пополнил счет на 185 грн, чтоб оплатить месячный пакет услуг. 27 апреля Киевстар без моего согласия решил поменять тариф. У меня еще 13 дней осталось оплаченных, но Киевстару на это всеравно и эти оплаченные дни как бы "испарились". Что это такое? Я вам эти деньги заплатил, у вас это все отмечено, куда это они могут испариться?», - возмущается абонент «Киевстара» на странице «Первого независимого сайта отзывов Украины».

По его словам, свою проблему он попытался решить, позвонив в службу поддержки «Киевстара». Но эта задача оказалась не из легких. Так, сначала операторы «Киевстара» «долго были заняты», а потом, по словам абонента, проявили неуважение.

«Даже после того, как я связался оператор разговаривала крайне неуважительно. Говорила, что это я поменял тариф. На самом деле, мне его поменяли автоматически, в то время как это бывает обычно, в 00:00. Говорила, что деньги пропали и нужно платить снова. Почему она не может помочь, я искренее не понимаю. Что это за поддержка где операторы ничего не могут? Или просто нравится обманывать людей на деньги? Вообщем, обслуживание ужасное. Сами поменяли тариф, украли деньги, а тебя еще и обвиняют…», - возмущается пока еще абонент «Киевстара».

Мужчина утверждает, что «Киевстар» демонстрирует ужасное отношение к клииентам, поэтому он принял решение стать абонентом другого оператора.

Еще один абонент «Киевстара» признался, что его терпение также лопнуло. По его словам, он пополнил счет на 450 гривен, но деньги так и не были засчитаны.

«Я уже молчу про то, что у Киевстара вообще не оказалось ИБП во время блэкаутов и про то, что в моём доме на Оболони всё время 1-2 палочки максимум, но после последних двух недель терпение лопнуло. Пополнил счёт на 450грн, сразу чтоб потом не париться (ага), пакет услуг к этому моменту закончился (150грн/мес). Жду себе, пакет всё не насчитывается. Пошли посидели с подругой пока, спустя 2 часа(!) нужно вызывать такси домой, а интернета всё нет! Проверяю пакет услуг - не насчитался…», кипятится разочарованный абонент «Киевстара».

Абонент также заявил, что после последних инцидентов с «Киевстаром» он переходит на Lifecell.

«В общем, завтра же перехожу на лайфсел, там вообще никаких проблем нет ни с засчитыванием пакета услуг, ни с пополнением и за 10 лет ни разу мне "случайно" не навешивали платные мб пока есть свои пакетные и вообще там почти все соцсети бесплатные. Да и связь там лучше, хотя бы 2-3 часа держала после отключения света, когда Киевстар ложился в секунду...», - утверждает абонент.

Напомним, мобильные операторы меняют правила и цены.

Также сообщалось, что абоненты бегут об мобильного оператора Lifecell.

Кроме того, Politeka.net писала, что количество штрафов резко увеличится – появилось срочное предупреждение.