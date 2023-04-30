В Раде готовят новые штрафы для украинцев.

Проект закона разработан для того, чтобы улучшить качество закона об ответственности за административные правонарушений, относительно безопасности эксплуатации транспортных средств.

Об этом говорится в законопроекте, который депутаты зарегистрировали в ВР.

Таким образом будут предусмотрены такие нововведения, как введение штрафа для пассажиров без ремней безопасности или шлемов - 510 гривен.

Увеличат штрафы за управление транспортными средствами с техническими неисправностями в 2,5 раза, то есть до 50 не облагаемых налогом минимумов.

Будет запрет на использование авто, нарушающих действующие экологические нормы. Говорится об эксплуатации ввезенных из-за границы автомобилей, не имеющих документов технических регламентов - от Евро-2 до Евро-6 - и экологических стандартов.

"Одна из причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и их тяжелых последствий - управление транспортными средствами, которые имеют существенные технические неисправности, самовольно или технически плохо переоборудованы, не соответствуют техническим параметрам производителя и тому подобное", - сообщают авторы-инициаторы законопроекта.

Напомним, в Украине хотят запретить продажу популярной продукции.

Также сообщалось, что женщина решила наломать веток магнолии - карма настигла ее мгновенно.

Также сообщалось, что количество штрафов резко увеличится, появилось предупреждение: "С 28 апреля...".