Проект закона разработан для того, чтобы улучшить качество закона об ответственности за административные правонарушений, относительно безопасности эксплуатации транспортных средств.
Об этом говорится в законопроекте, который депутаты зарегистрировали в ВР.
Таким образом будут предусмотрены такие нововведения, как введение штрафа для пассажиров без ремней безопасности или шлемов - 510 гривен.
Увеличат штрафы за управление транспортными средствами с техническими неисправностями в 2,5 раза, то есть до 50 не облагаемых налогом минимумов.
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Будет запрет на использование авто, нарушающих действующие экологические нормы. Говорится об эксплуатации ввезенных из-за границы автомобилей, не имеющих документов технических регламентов - от Евро-2 до Евро-6 - и экологических стандартов.
"Одна из причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и их тяжелых последствий - управление транспортными средствами, которые имеют существенные технические неисправности, самовольно или технически плохо переоборудованы, не соответствуют техническим параметрам производителя и тому подобное", - сообщают авторы-инициаторы законопроекта.
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Также сообщалось, что количество штрафов резко увеличится, появилось предупреждение: "С 28 апреля...".