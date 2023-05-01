Украинцы обязаны заплатить налоги за свои квартиры. В частности, это касается даже тех квартир и домов, которые приобрели давно. За них придется платить, если они отвечают критериям по уплате налога. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

Уточняется, что платить нужно за квартиры площадью свыше 60 квадратных метров и дома, площадь которых превышает 120 квадратных метров.

За один квадратный метр размер налоговой ставки не может быть выше 1,5% от минимальной зарплаты, которая была установлена на 1 января того года, за который платится налог на жилье.

Стоит отметить, что налогом облагается та площадь, которая превышает нормы. То есть, если площать квартиры 70 квадратных метров, то налогообложению подлежат только "лишние" 10 квадратных метров.

Таким образом, если у вас есть 10 квадратных метров "лишней" жилплощади, то вам придется уплатить за нее 900 гривен налога. Такая сумма платится раз в год.

При этом, если у вас есть в собственности особо роскошное жилье (квартира свыше 300 квадратных метров и дом свыше 500 "квадратов"), то вам дополнительно раз в год придется уплатить еще 25 тысяч гривен налога за свои апартаменты.

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