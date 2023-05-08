Причем штраф можно схлопотать, даже сорвав растение дома, на своем участке.

Так, черемша внесена в Красную книгу, таким образом, за то, что человек ее сорвал или продает - предусмотрены штрафы от 1700 до 3650 гривен.

"Люди начали выращивать на огородах, так же как подснежники и шафран. Но в законе нет исключений: где бы ты ее не вырастил, продавать нельзя. Растет на огороде – пусть растет, а срывать и продавать нельзя. Штраф будет такой же, как и за лесную", – говорит начальник отдела в Госэкоинспекции на Львовщине Богдан Катюбин.

Таким образом, купить легально черемшу можно в виде семян, ее можно вырастить на своем участке, но срывать растение запрещено.

Если человека задержали в лесу, в том время, когда он срывал черемшу - нарушителю ему грозит штраф от 510 до 850 гривен. Дополнительно придется заплатить по 62 гривен за каждую луковицу.

За продажу растения из Красной книги грозит штраф от 1700 до 3650 гривен.

Источник: Обозреватель.

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будут предусмотрены такие нововведения, как введение штрафа для пассажиров без ремней безопасности или шлемов - 510 гривен.

Увеличат штрафы за управление транспортными средствами с техническими неисправностями в 2,5 раза, то есть до 50 не облагаемых налогом минимумов.

Также бБудет запрет на использование авто, нарушающих действующие экологические нормы.

Напомним, в Украине хотят запретить продажу популярной продукции.

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