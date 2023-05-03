Так называемые продавцы в несуществующем арсенале товаров имели в наличии шлемы, тепловизоры, бронежилеты, военную форму и обувь.
Как сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, от покупателей мошенники просили осуществить полную или частичную предоплату – получив деньги на банковские карты просто исчезали и не выходили на связь.
Правоохранителями было установлено более 20 потерпевших украинцев, жителей десяти областей.
Общая сумма нанесенного им ущерба составила более 138 тысяч гривен.
Во время проведения следственных действий в доме 23-летнего фигуранта обнаружили пистолет, который он приобрел и хранил без необходимого разрешения.
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Прокурор уже направил в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего мужчины и его 28-летнюю сожительницу, которые уже были судимы раньше кражи, а также их 32-летнего знакомого.
Обвинительный акт направлен на рассмотрение Ужгородского горрайонного суда. В случае доказательства вины лицам может грозить до 8 лет лишения свободы.
"В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", - говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, ранее Залужный получил важное поручение от президента Украины.
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