Украинцы могут бесплатно жить в домиках, но для них существует несколько требований.

В Украине очень сильно изменился рынок недвижимости. Квартиры и некоторые дома упали в цене. К тому же снизились цены на аренду в украинской столице, и ряде других городов. Самое неожиданное, что некоторые украинцы готовы отдать свои дома в аренду бесплатно. Такие объявления можно увидеть на сайте OLX.

Например, в Волынской области сдают бесплатно в досрочную аренду домик, который находится вблизи польской границы. Одноэтажное жилье имеет три комнаты, общая площадь которого 60 м², а площадь участка 25 соток. До ближайшего города нужно проехать 10 км.

Автор объявления уточнил, что готов сдать такой дом только порядочным и трудолюбивым людям, которые наведут порядок в нем, потому арендную плату и не нужно платить. Также в настоящее время свет отключен, а вода на дворе.

Похожее предложение поступило от жителя Запорожской области, который готов предложить бесплатную аренду, но с одним условием - нужно помогать по дому и поддерживать там порядок. Внутри одноэтажнего домика есть мебель и четыре комнаты, общая площадь - 100 м².

"Чистоплотной, не конфликтной женщине славянской культуры, можно с ребенком (рядом садик, школа). Дом теплый, аварийное тепло и водоснабжение, канализация. Рядом остановка маршрутки", - говорится в сообщении.

К тому же, готовы предложить бесплатную аренду в селе Андреево-Ивановка, Березовский район, Одесская область. В доме есть мебель, бытовая техника, горячая вода, душ, кухня, туалет внутри дома. Есть все условия для комфортного проживания, а также огород 25 соток для ведения хозяйства. Нужно лишь платить коммуналку.

"На территории дома расположен магазин автозапчастей и СТО, если у вас есть опыт в данном направлении, то и работа найдется! В качестве опаты за проживание от Вас требуем поддержания порядка в доме и придворовой территории, содержания в надлежащих технически санитарных условиях используемого имущества (мелкий ремонт по необходимости), а также надзор за хозяйством (птица, куры, гуси)", - добавили авторы объявления.

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