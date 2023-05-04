Сообщается, что в одной из гостиниц в Трускавце посетителям не разрешили взять кусок мяса и рыбы.

Так, в сети появились видео, на котором можно увидеть как одна из посетителей гостиницы подошла к работнику отеля, вероятно, к администратору - с требованием выдать ей еще еды, другие посетители, находящиеся в ресторане ее поддержали.

Однако, повар отказалась исполнять требование клиентов. В конфликт вмешалась руководительница гостиницы, заявив, что люди набирают слишком много еды. Также она возмутилась, что посетители якобы накладывают продукты грязными ложками, которыми ранее уже ели другие.

Сообщается, что за самый дешевый номер в этом отеле нужно заплатить 1100 грн в сутки.

Кроме того, на сайте отеля говорится, что в ресторане действует "шведская линия" на завтрак, обед и ужин.

"люди,зачем вам так много? взяли кусочек того,того,салат,первое,гарнир.А ещё фрукты,выпечка,компот. Можно лопнуть,а вам мало",

"вечно голодные, люди опомнитесь, как свиньи, только бы нажраться!",

"Треба було не мʼясо та рибу видавати а повістку на війну захищати свою Землю. А не животи набивати",

" Може, клієнт і завжди правий, але як можна одночасно вперти в себе і рибу, і м’ясо? Це ж не сумісні продукти і важко для травлення Дуже не логічно приїжджати в місце, яке відоме як лікувальний курорт, і поводитися як...", - пишут в комментариях украинцы.

Напомним, что украинец полез выяснять отношения с детьми, видео.

Также сообщалось, что "Нефтегаз" сообщил цену на газ с мая.

Кроме того, Politeka.net писала, что выключение электричества у тысяч украинцев: появились данные о тяжелых последствиях нового авиаудара.