Сообщается, что в одной из гостиниц в Трускавце посетителям не разрешили взять кусок мяса и рыбы.
Так, в сети появились видео, на котором можно увидеть как одна из посетителей гостиницы подошла к работнику отеля, вероятно, к администратору - с требованием выдать ей еще еды, другие посетители, находящиеся в ресторане ее поддержали.
Однако, повар отказалась исполнять требование клиентов. В конфликт вмешалась руководительница гостиницы, заявив, что люди набирают слишком много еды. Также она возмутилась, что посетители якобы накладывают продукты грязными ложками, которыми ранее уже ели другие.
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Сообщается, что за самый дешевый номер в этом отеле нужно заплатить 1100 грн в сутки.
Кроме того, на сайте отеля говорится, что в ресторане действует "шведская линия" на завтрак, обед и ужин.
"люди,зачем вам так много? взяли кусочек того,того,салат,первое,гарнир.А ещё фрукты,выпечка,компот. Можно лопнуть,а вам мало",
"вечно голодные, люди опомнитесь, как свиньи, только бы нажраться!",
"Треба було не мʼясо та рибу видавати а повістку на війну захищати свою Землю. А не животи набивати",
" Може, клієнт і завжди правий, але як можна одночасно вперти в себе і рибу, і м’ясо? Це ж не сумісні продукти і важко для травлення Дуже не логічно приїжджати в місце, яке відоме як лікувальний курорт, і поводитися як...", - пишут в комментариях украинцы.
Напомним, что украинец полез выяснять отношения с детьми, видео.
Также сообщалось, что "Нефтегаз" сообщил цену на газ с мая.
Кроме того, Politeka.net писала, что выключение электричества у тысяч украинцев: появились данные о тяжелых последствиях нового авиаудара.