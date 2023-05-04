Согласно закону, на перерасчет пенсии имеют право в апреле те, кто выполнил некоторые условия.

Повышенные пенсионные выплаты начнут выплачивать для одной из категорий украинцев уже с июня. В первый месяц лета также обещают компенсировать прибавку за апрель и май. О ком идет речь рассказали в Пенсионном фонде Украины, а также назвали размер доплат.

Так с апреля пересчитали пенсии той части работающих украинцев, которые успели накопить дополнительные 24 месяца стажа. На доплату в размере 1000 грн в июне могут претендовать украинцы, которые на данный момент получают пенсию в размере 5842 грн и при выходе на заслуженный отдых имели 35 лет стажа.

Согласно закону, на перерасчет пенсии имеют право в апреле те, кто выполнил следующие условия:

продолжили работать после назначения пенсии;

за время работы получили как минимум 24 месяца дополнительного стажа.

Исходя из этого получается, что перерасчет пенсионных выплат происходит каждые два года при важном условии. В частности, если по состоянию на март уже есть 24 месяца стажа.

Пересчитывают украинским пенсионерам выплаты с апреля, но после этого и в апреле, и в мае платят пенсию в предыдущем размере. При этом, начиная с июня, пенсию увеличивают и сразу же доплачивают доплату за два предыдущих месяца.

Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.

Как Politeka сообщала, кому из украинцев могут отменить выплаты, подробности постановления.

Также Politeka писала о новом виде пенсий в Украине, благотворителем может стать любой.