В последнее время стоимость на продукты не перестает удивлять украинцев. Цены растут и не собираются останавливаться. Во многих областях Украины сейчас фермеры приступили к срезанию спаржи. И казалось бы, что цена должна быть более менее адекватная, но все наоборот - стоимость спаржи побила рекорд.

Так, агроном Владимир Белко отметил, что розничная цена на этот овощ колеблется в пределах 300 гривен за килограмм. Еще в прошлом году, который также не был легким для фермерства, спаржу продавали в магазинах по 220-250 грн/кг по частям, а опт держался на отметке от 150-200 кг/грн.

Эксперт отметил, что спрос на спаржу растет, потому площади посадки этого овоща будут расти. Что касается роста цены на овощ, то здесь дело в том, что произошло удорожание ресурсов. К тому же выросла оплата труда работников. За день сбора платят 600 гривен, а в прошлом году платили 400.

Погода в этом году сложилась благоприятной для посадки спаржи. Кто из фермеров и агрономов с осени успел подбросить удобрения, у них все сложилось прекрасно с урожаем. Весной также можно было найти окна и подкормить спаржу. Поскольку зима была умеренной, то запас влаги достаточный.

Источник: Аgronews.

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