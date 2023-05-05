Так, адвокат рассказала о ситуации, которая может сложиться в семейной паре.

Адвокат Мария Левченко привела показательный пример.

"Женщина себе жила, имела свое наследство от родителей - двухкомнатную квартиру. Потом она знакомится с хорошим мужчиной, они встречаются, вступают в брак - и муж начинает ее уговаривать продать имущество, чтобы расшириться. При том, что сам он имущества не имеет, заработка официального нет , занимается криптовалютой - периодически что-то куда-то вкладывает - вроде крутится, зарабатывает, но, как говорится, почувствовать этот заработок женщине так и не удалось. На словах он как будто был, а фактически она оплачивала все счета. По факту, он сменил замки и теперь говорит – все, здесь моя половина, аргументация проста – мы с тобой в браке, значит все имущество, которое куплено в браке – автоматически делится пополам», – рассказывает о случае Левченко .

Мария Левченко рассказала, что нужно делать в такой ситуации.

"Когда вы имеете личное имущество и когда от вас требуют от него избавиться – вы или себе предохранитель делаете на будущее и у нотариуса пишется заявление, о том, что вы покупаете это имущество за ваши личные деньги. Это все прописывается в договоре купли-продажи имущества. И следующий вариант – не продавать ваше имущество – потому что, вы должны быть морально готовы, что пока у вас все в порядке – к вам не будет вопросов, а как только вы продаете имущество, как в этой показательной ситуации, продаете ваше имущество и что-то идет не так, это могут быть такие проблемы", - резюмировала Левченко.

Источник: Адвокатское агентство "Вертикаль".

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