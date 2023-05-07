Адвокат Елена Воронкова рассказала о перерасчете выплат у военнослужащих Министерства обороны, Администрации Государственной пограничной службы, Службы безопасности, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другим лицам, которым денежное обеспечение исчислено на основании Постановления №704.
Также Воронкова рассказала, что некоторым военным придется судиться, чтобы повысить свои выплаты.
Речь идет именно о перерасчете денежного довольствия действующих военных или уволившихся после февраля 2020 года денежное довольствие которых исчисляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров №704 от 30 августа 2017 года.
"Денежное обеспечение военнослужащих и других лиц было перечислено в 2018 году на основании Постановления №704. В пункте 4 первоначальной редакции этого постановления было определено, что размеры должностного оклада и оклада за воинское звание определяются путем умножения тарифного коэффициента на прожиточный минимум для трудоспособных лиц состоянием на 01 января календарного года", – сообщает адвокат.
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Воронкова добавила, что такие оклады должны быть исчислены исходя из прожиточного минимума, установленного по состоянию на 01 января 2018 без дальнейшего ежегодного перерасчета.
Однако с 29 января 2020 года у военнослужащих появилось право на перерасчет их денежного довольствия по актуальному прожиточному минимуму соответствующего года.
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