Відповідно до закону, на перерахунок пенсії мають право у квітні ті, хто виконав деякі умови.

Підвищені пенсійні виплати виплачуватимуть для однієї з категорій українців уже з червня. У перший місяць літа також обіцяють компенсувати надбавку за квітень та травень. Про кого йдеться, розповіли в Пенсійному фонді України, а також назвали розмір доплат.

Так із квітня перерахували пенсії тієї частини працюючих українців, які встигли накопити додаткові 24 місяці стажу. На доплату у розмірі 1000 грн у червні можуть претендувати українці, які на даний момент одержують пенсію у розмірі 5842 грн та при виході на заслужений відпочинок мали 35 років стажу.

Відповідно до закону, на перерахунок пенсії мають право у квітні ті, хто виконав такі умови:

продовжили працювати після призначення пенсії;

за час роботи отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

Тому виходить, що перерахунок пенсійних виплат відбувається кожні два роки за важливої ​​умови. Зокрема, якщо станом на березень вже є 24 місяці стажу.

Перераховують українським пенсіонерам виплати з квітня, але після цього і у квітні, і у травні платять пенсію у попередньому розмірі. При цьому, починаючи з червня, пенсію збільшують і одразу доплачують доплату за два попередні місяці.

Нагадаємо, деяким пенсіонерам передбачено більше грошей, що потрібно знати.

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