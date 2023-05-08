В частности, аналитики сообщают, что вторую неделю подряд растет стоимость прошлогодней белокочанной капусты.

Как сообщает эксперты, неожиданный рост цен обусловлен тем, что предложение капусты урожая 2022 года продолжает стремительно сокращаться.

Также известно, что на рынок еще не поступает продукция нового урожая.

Повышенный спрос на этот овощ позволяет продавцам и дальше повышать цену на капусту. Сейчас капусту прошлогоднего урожая продают по 25-30 гривен за килограмм. Аналитики сообщают, что в среднем эта цена превышает показатель прошлой недели на 22%.

Также продавцы сообщают, что цены растут из-за дефицита капусты, ведь большинство украинских производителей на данный момент уже завершили сезон реализации. Остальные продавцы предлагают к продаже остаточные партии белокочанной капусты урожая прошлого года.

Цены на прошлогоднюю капусту на украинском рынке на сегодняшний день в среднем в 1,5 раза выше, чем в начале мая прошлого года.

"При этом, многие игроки рынка не исключают, что повышательный ценовой тренд в данном сегменте сохраниться и в дальнейшем. Свое мнение они аргументируют тем, что предложение белокочанной капусты урожая 2022 года продолжает стремительно сокращаться", - прогнозируют эксперты.

Источник: EastFruit.

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