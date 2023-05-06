Инцидент произошел в Одессе, в районе Молдаванки - мужчина сорвал с дома флаг Украины.

На видео было зафиксировано, как мужчина срывая флаг рвет его кусками. Все это происходило на глазах у соседей, которые и сняли произошедшее.

Как сообщили в Национальной полиции Одесской области, правоохранители увидев видео в сети, где как мужчина срывает флаг с фасада, решили выяснить причины. Происшествие произошло на улице Серова - полицейские установили личность мужчины.

"Горожанин пояснил, что флаг, установленный соседями, заслонял объектив его внешней видеокамеры для осмотра хозяйственного помещения. Якобы он неоднократно просил снять его, а потом разозлился и сделал это сам", - говорят в полиции.

По факту напечатания над государственным флагом открыто производство (ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины).

В данный момент продолжается следствие.

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