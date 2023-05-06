Многие пенсионеры недовольны своими выплатами. Они жалуются на маленькие пенсии и не ведают, что некоторые категории пенсионеров имеют право на увеличение денежных выплат. В частности, некоторые украицы могут увеличить свои выплаты в несколько раз и будут получать больше. Об этом рассказали эксперты канала "Народна думка".

Так, на увеличение размера пенсий имеют право те пенсионеры, которые уходили на пенсию за выслугу лет, а затем дорабатывали еще до 60 лет. При этом женщины должны иметь 30 лет стажа, а мужчины 35 лет стажа. Эта категория пенсионеров может перейти на пенсию по возрасту и получать больше денег.

Таким образом пенсию можно увеличить почти в два раза.

"Смогут получать больше, потому что такая пенсия индексировалась. К тому же, если вы получали пенсию за выслугу лет, но продолжали работать, а потом решили перейти на пенсию за возврастом, вам должны всю ту разницу выплатить. То есть, если вы хоть полгода или год побыли на той пенсии, то вы имеете право на компенсацию в размере 3 тысяч за каждый месяц", - пояснили украинцам.

К тому с июля собираются проиндексировать все виды пенсий, которые есть в Украине. Это и специальные пенсии, и за выслугу лет, военные пенсии и другие. То есть то, что еще никогда не индексировали.

Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.

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