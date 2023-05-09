"Белый" билет означает категорию пригодности гражданина к службе и мобилизации в зависимости от вида и степени его заболеваемости. Пригодность согласно виду и степени заболеваемости определяет Военно-врачебная (ВЛК) комиссия.

Адвокат по направлению кадровых силовиков Владислав Мандрик рассказал, в каком случае людей с "белым билетом" могут отправить на фронт.

Он рассказал, что в мирное время существует огромное колличество болезней при которых мужчин могут признать непригодными к службе в армии. Но во время войны этот список болячек значительно уменьшается.

Список можно проверить в расписании болезней. Например, во время войны человек с гипертоническими болезнями первой и второй стадии, будет ограниченно пригоден к службе. А в мирное время непригодным к службе.

Если украинца признали ограниченно пригодным к службе, то это означает, что мужчина сможет исполнять некий перечень работ. Также могут быть указаны индивидуальные предостережения. Например, у украинца грыжа. Тогда в выводах ЛФК указано, что человеку противопоказано носить что-то тяжелое.

К тому за приказом Кабмина №402 ограниченно пригодные к службе не могут служить в подразделениях плавскладу, десантников, морской пехоты и в строительств спецукреплений. При этом они могут служить в подразделениях и частях продовольствия, учебных заведениях и учреждениях, а также в комиссариатах.

К тому же не существует запрета об отправке ограниченно пригодных к службе на фронт. Такие мужчины могут работать на кухне и даже работать в зоне боев. При этом законно отправдять на фронт людей с белым билетом если ваша служба связана с обеспечением войск.

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