Из-за резкого удорожания популярного продукта импорт на него обвалился до минимума за 5 лет.

Цены на популярный продукт снова выросли, хотя совсем недавно украинцы радовались его удешевлению. Так, подорожание наблюдается в сегменте популярного мяса. Речь идет о таком продукте, как свинина. Причем высокие цены и удорожание повлекли за собой сокращение Украиной покупки этого мясного продукта за границей.

В частности, средняя цена охлажденной свинины в апреле составила 195,5 гривен за килограмм продукта. Эта цена выросла на 8,4% или на 15,2 грн/кг выше, чем месяцем ранее.

По данным аналитиков, сильнее всего подорожал ошеек. Он подорожал за месяц в цене на 13,3%, в среднем до 224,5 гривен за килограмм. Также среди наиболее подорожавших частей продукта – вырезка (225,5 грн/кг) и корейка (218 грн/кг).

Как отмечают аналитики, удорожание єтого мясного продукта является типичным сезонным поведением цен, ведь именно на этот месяц традиционно приходится празднование Пасхи или подготовка к празднику. Потому и спрос на свинину растет значительно.

Кроме сезонного фактора, в этом году на удорожание цены повлияло и рекордное снижение импорта продукта наряду с падением внутреннего производства свинины в Украине. То есть спрос на этот популярный продукт превысил предложение, что неизбежно привело к росту цен.

Источник: профильная ассоциация "Свиноводы Украины".

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