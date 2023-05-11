За последнее время цены на продукты удивляют своими постоянными скачками. Стоимость продуктов то немного падает, а потом начинается новое подорожание. В этот раз подорожал популярный овощ, который есть в рационе буквально каждого украинца.

В частности, молодая картошка стремительно подорожала. Цена на этот продукт побила ценовой рекорд. Овощ сейчас стоит в 10 раз дороже, чем продавали этот продукт в прошлом году. Такого огромного разрыва в цене нет ни в одном продукте в сегменте овощей.

На крупнейшем оптовом рынке Украины во Львове–"Шувар", цена на продукт - ранний картофель взлетела до 45-55 гривен за килограмм. Подорожание очень заметно. Также стоит отметить, что цена на картошку прошлогоднего урожая стартует от 4,5-5 гривен за килограмм.

Судя по данным Минфина, сейчас это популярный продукт можно купить в магазинах в среднем по 34,90 гривен за килограмм. Подорожание продукта за месяц можно с легкостью заметить, ведь молодой картофель в апреле стоил по 13,96 грн.

Однако цены на популярные продукты, а именно на овощи и фрукты, все же начнут снижаться. Это произойдет тогда, когда увеличится предложение от отечественных производителей. В чатности цены упадут в первой половине июня.

Источник: Agrotimes.

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